Павел Колобков: "Надеюсь, ВФЛА будет полностью восстановлена в ноябре"

Министр спорта РФ Павел Колобков рассчитывает, что ИААФ полностью восстановит членство ВФЛА в международной организации в ноябре этого года. По его словам, российская сторона прилагает много усилий, чтобы ликвидировать выявленные недостатки.

– На недавнем чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Дарья Клишина и еще шестнадцать наших атлетов были вынуждены выступать под нейтральным флагом, при этом конгресс ИААФ опять продлил временное отстранение всероссийской федерации, – цитирует ТАСС Колобкова. – Надеюсь, решение о восстановлении членства будет принято в ноябре на очередном совете ИААФ. Наша сторона прилагает много усилий, чтобы исправить выявленные недостатки.

В ноябре ВАДА рассмотрит вопрос приведения в соответствие со своим кодексом РУСАДА. Этот пункт является ключевым критерием ИААФ, который должен быть выполнен российской стороной.

Не вижу причин, чтобы не вернуть российской антидопинговой организации лицензию и не предоставить ей статус соответствия. По сути, создана новая структура, поменялся состав учредителей, приняты нормативные документы, работают квалифицированные эксперты.