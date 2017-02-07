Павел Колобков: "Легкоатлеты России в случае удовлетворения заявок в ИААФ получат финансирование"

Российские легкоатлеты в случае удовлетворения их заявок Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) для выступления на международных соревнованиях обязательно получат финансирование на участие в них. Об этом сообщил глава Министерства спорта РФ Павел Колобков.

- Мы найдем решение этого (финансового) вопроса. Если спортсменов допустят до соревнований, финансирование будет, - цитирует ТАСС Колобкова.

Напомним, вчера ИААФ на заседании в Монако оставил в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов. Полного восстановления, по словам главы рабочей группы Руне Андерсена, российская легкая атлетика дождется не раньше ноября 2017 года.

На данный момент ИААФ получила 35 заявок от российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Первым крупным международным стартом является чемпионат Европы в помещении в Белграде 3 - 5 марта.