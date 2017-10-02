Павел Колобков: "Ласицкене справедливо претендует на звание лучшей легкоатлетки года"

Министр спорта Павел Колобков выразил уверенность в том, что российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заслуженно претендует на звание лучшей легкоатлетки по итогам года, сообщает ТАСС.

Россиянка попала в число претендентов вместе с Аяной Алмаз, Хеллен Обири, Салли Пирсон, Сандрой Перкович, Бритни Риз, Кастер Семеней, Екатерини Стефаниди, Нафиссату Тиам, Анитой Влодарчик.

Выступая под нейтральным флагом, Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на мировом первенстве в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. В минувшем сезоне она не проиграла ни одного турнира, в которых принимала участие, победив также в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.