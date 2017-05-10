Павел Колобков: "ИААФ должна быть активнее в вопросе восстановления ВФЛА"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) должна быть более активна в вопросе восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По его словав, российская сторона все данные обязательства выполняет.

"Положительное движение (в вопросе восстановления в правах ВФЛА) есть, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Конечно, с точки зрения динамики процесса ИААФ должна быть более активна, потому что мы все свои обязательства выполняем. Я понимаю, как тяжело спортсменам тренироваться в течение года, по сути, без выступления на международных соревнованиях. Поэтому мне позиция ИААФ непонятна, непонятна позиция организаторов "Бриллиантовой лиги", почему-то не допускающих наших спортсменов, которые проходят проверку международными инспекторами. Работа продолжается в ежедневном режиме".

Напомним, ранее менеджер чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене (Кучиной) Ольга Назарова сообщила, что совет директоров этапа "Бриллиантовой лиги" в Лондоне принял решение не приглашать в 2017 году на соревнования российских легкоатлетов, получивших разрешение от ИААФ выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.