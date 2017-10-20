Павел Колобков: "ИААФ даже не объясняет, по какому принципу допускает атлетов до соревнований"

Министр спорта РФ Павел Колобков в интервью RT отметил, что Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) даже не объясняет, по какому принципу допускает до соревнований одних атлетов, а других – нет.

– Вы отстаиваете право наших атлетов выступать под национальным флагом. Разве победа под нейтральным знаменем сильно отличается?

– Конечно, весь мир понимает, что россияне выступали на последнем чемпионате мира по легкой атлетике. Кстати, они завоевали шесть медалей.

Понятно, что они встают на формальную основу, так как ВФЛА полтора года не является членом IAAF. Следовательно, человек не может представлять свою федерацию. С другой стороны, это выглядит очень несуразно. Мы с этим активно боремся. К сожалению, ИААФ даже не объясняет, по какому принципу допускает одних атлетов, а других – нет. Надеемся, что все закончится в ближайшее время.

– Но согласитесь, пока идет эта борьба – пусть наши атлеты получают медали, а не ждут возможности выступления под российским триколором…

– Естественно, ведь соревнования для них – жизнь. Они пришли в спорт около шести-семи лет и с детства готовились состязаться на высшем уровне. Поэтому, даже участвуя в качестве нейтральных спортсменов, они отстаивают честь не только нашей родины, но и всех атлетов, которым запрещено выступать вообще.