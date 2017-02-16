Партнер Болта обжалует лишение золота Олимпиады в CAS

Спринтер Неста Картер подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК лишить сборную Ямайки золотой медали Олимпиады в Пекине, информирует Reuters.

После перепроверки допинг-пробы Картера, который бежал в составе эстафеты 4x100 м, в его организме было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Решением МОК вся сборная Ямайки в составе Картера, Усэйна Болта, Майкла Фрэйтера и Асафы Пауэлла дисквалифицирована и лишена наград. Отметим, что уже на следующий день после этого решения Болт, являющийся теперь "только" 8-кратным олимпийским чемпионов, вернул свою медаль Игр в Пекине. ​