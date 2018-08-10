Папахристу из Греции - чемпионка Европы в тройном прыжке

На чемпионате Европы по легкой атлетике в тройном прыжке у женщин победу одержала представительница Греции Параскеви Папахристу. В тройку лучших также вошли немка Кристин Гириш и испанка Ана Пелетейро.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Женщины

Тройной прыжок

Финал

1. Параскеви Папахристу (Греция) 14,60 м.

2. Кристин Гириш (Германия) 14,45

3. Ана Пелетейро (Испания) 14,44