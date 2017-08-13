Падение Болта. Как это было

Усэйн Болт не сумел финишировать в финале эстафеты 4х100 на чемпионате мира в Лондоне. не сумел финишировать в финале эстафеты 4х100 на чемпионате мира в Лондоне.

Раскадровка сорванного забега Усэйна Болта в эстафете 4х100 м.

Легендарный спринтер на заключительном этапе получил палочку и устремился в погоню...

Раскадровка сорванного забега Усэйна Болта в эстафете 4х100 м.

Раскадровка сорванного забега Усэйна Болта в эстафете 4х100 м.

...Но затем захромал, запрыгал на месте и упал.

Раскадровка сорванного забега Усэйна Болта в эстафете 4х100 м.

Раскадровка сорванного забега Усэйна Болта в эстафете 4х100 м.

Раскадровка сорванного забега Усэйна Болта в эстафете 4х100 м.

По предварительной информации, у спортсмена травма бедра.

Раскадровка сорванного забега Усэйна Болта в эстафете 4х100 м.

Раскадровка сорванного забега Усэйна Болта в эстафете 4х100 м.

Золото Ласицкене и сорванное прощание Болта. LIVE! // Видео забега - здесь