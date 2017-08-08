Отель, где во время ЧМ живут легкоатлеты, не является источником инфекции

Пресс-служба лондонского отеля, в котором несколько участников чемпионата мира по легкой атлетике заболели гастроэнтеритом, утверждает, что источником инфекции является не гостиница. Как отмечается в заявлении, которое приводит журналист BBC Дэн Роан, приоритетом для отеля остается здоровье постояльцев.

Напомним, в гостинице, где базируются российские легкоатлеты, пострадали свыше 25 спортсменов из разных стран. Представитель отечественной делегации Елена Орлова сообщила, что среди российских легкоатлетов нет пострадавших.

– С сожалением подтверждаем, что несколько наших постояльцев пострадало от инфекции, говорится в заявлении отеля. – Мы совместно с ИААФ исследуем происхождение болезни и уже сейчас можем сказать, что им является не отель.

У нас действуют строгие правила гигиены, исключающие контакты между заболевшими и другими гостями. Отметим, что все публичные места гостиницы были тщательно продезинфицированы. Мы находимся в тесном контакте с медиками и ИААФ, чтобы обеспечить комфортные условия нашим гостям. Для нас приоритетом остается здоровье и благополучие всех наших постояльцев.

Tower Guoman Hotel in London on World Championship athletes caught by sickness bug. pic.twitter.com/yWvJ8oMszn – Dan Roan (@danroan) 8 августа 2017 г.

В отеле, где живут российские легкоатлеты, обнаружена инфекция

Спортсмены на ЧМ заболели гастроэнтеритом

