Отец Гэтлина: "Джастин не совершал преступления"

Вилли Гэтлин, отец трехкратного чемпиона мира Джастина Гэтлина, попросил оставить его сына в покое. Спринтер, который имел проблемы с допингом, был освистан публикой после победы в беге на 100 метров на чемпионате мира в Лондоне.

– Он очень силен и может справиться с этим, – цитирует The Times Гэтлина-старшего. – Люди, которые его освистывают, должны задуматься. Он не совершал никакого преступления. Им нужно следить за тем, что они говорят. В Лондоне Джастину приходится тяжелее, чем где бы то ни было ранее. В США он полностью реабилитирован. Хочется, чтобы и весь остальной мир к этому пришел. С Болтом у него нет никакой вражды. Мы дружим семьями.