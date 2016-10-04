Организаторы московского марафона не знали о дисквалификациях двух участников

Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов прокомментировал тот факт, что в соревнованиях приняли участие двое дисквалифицированных спортсменов – Евгений Хохлов (10-е место на дистанции 10 км) и Тамара Щемерова (8-е место в марафоне).



– Информация о дисквалификации этих спортсменов появилась в пятницу, а наши соревнования, как известно, прошли в воскресенье, – заявил Тарасов. – Информация была только на сайте федерации, нам никто никаких извещений не присылал. Более того, на самом марафоне присутствовал генеральный секретарь федерации. Но о том, что эти спортсмены дисквалифицированы, мы узнали только в понедельник. Теперь их результаты в протоколах аннулированы и они получили дисквалификацию. Ничего страшного, это нормальная рабочая ситуация. (Наталья МАРЬЯНЧИК)