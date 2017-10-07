Организаторы марафона в Чикаго не будут усиливать безопасность несмотря на трагедию в Лас-Вегасе

Организаторы марафона в Чикаго сообщили, что не будут усиливать безопасность во время соревнования, несмотря на трагедию в Лас-Вегасе, информирует AP. Напомним, что 1 октября во время концерта в Лас-Вегасе преступник расстрелял толпу, убив 59 человек. Убийство стало самым массовым в истории США после трагедии 11 сентября 2001 года.

Мэр Рам Эмануэль заявил, что абсолютно уверен в безопасности участников и зрителей марафона и добавил, что Чикаго готов к любым непредвиденным обстоятельствам.

В марафоне, который состоится в воскресенье, ожидается около 45 тысяч бегунов и порядка миллиона зрителей.