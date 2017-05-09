Организаторы "Бриллиантовой лиги" подтвердили участие Сидоровой

Организаторы "Бриллиантовой лиги" подтвердили участие российской прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой в следующих этапах турнира, сообщает ТАСС. Этап "Бриллиантовой лиги" в Осло пройдет 15 июня, в Стокгольме – 18 июня. Чемпионка Европы-2014 входит в число российских легкоатлетов, которые уже сейчас могут принимать участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.

– Нам уже принципиально подтверждены этапы в Стокгольме и Осло, – уитирует ТАСС агента спортсменки Павла Воронкова. – Сейчас я обговариваю финансовые условия участия спортсменки в этих стартах.