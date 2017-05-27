Омар Маклеод: "Шубенков к чемпионату мира будет в порядке"

Олимпийский чемпион Рио-2016 в беге на 110 метров с барьерами Омар Маклеод отметил, что чемпион мира на этой дистанции Сергей Шубенков является серьезным соперником, несмотря на пропуск прошлого сезона. На этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае россиянин занял пятое место, а ямаец финишировал первым.

- Думаю, что Шубенков к чемпионату мира будет в порядке, - приводит "Р-Спорт" слова Шубенкова. - В Шанхае он показал очень приличный результат, и это только начало летнего сезона. Он не соревновался целый год. И надо отдать ему должное за то, что он вернулся и на равных в первом же забеге соперничал с нами. Я Шубенкова очень уважаю. И надеюсь, что скоро он наберет боевую форму. Он очень серьезный соперник.

Отметим, Шубенков выступает в соревнованиях ИААФ под нейтральным флагом. Он должен был выступить на этапе в Юджине, но из-за проблем с американской визой не успел на старты. Чемпионат мира пройдет с 5 по 13 августа в Лондоне.