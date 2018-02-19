19:53 19 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Олимпийский чемпион Сергей Литвинов скоропостижно скончался в возрасте 60 лет

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Олимпийский чемпион 1988 года, серебряный призер Олимпийских игр-1980, двукратный чемпион мира, экс-рекордсмен мира Сергей Литвинов-старший скончался в возрасте 60 лет, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки и внезапно упал. Скорая помощь, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти.

Напомним, что Литвинову-старшему до сих пор принадлежит олимпийский рекорд 84.80 метров, установленный в 1988 году в Сеуле.

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/90964

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Sedoi64

Совсем молодой.. Еще жить и жить. Метание молота (в статье не догадались написать).

21:39 19 февраля

avtomir08

искренние соболезнования

20:35 19 февраля

Slim Taller

Жаль... Безвременная кончина выдающегося спортсмена.Соболезную.

20:29 19 февраля

КОТЛИН

Искренние соболезнования. Классный спортсмен!

20:04 19 февраля

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