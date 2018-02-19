Олимпийский чемпион Сергей Литвинов скоропостижно скончался в возрасте 60 лет

Олимпийский чемпион 1988 года, серебряный призер Олимпийских игр-1980, двукратный чемпион мира, экс-рекордсмен мира Сергей Литвинов-старший скончался в возрасте 60 лет, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки и внезапно упал. Скорая помощь, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти.

Напомним, что Литвинову-старшему до сих пор принадлежит олимпийский рекорд 84.80 метров, установленный в 1988 году в Сеуле.