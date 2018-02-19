Олимпийский чемпион Сергей Литвинов скоропостижно скончался в возрасте 60 лет

Олимпийский чемпион 1988 года, серебряный призер Олимпийских игр-1980, двукратный чемпион мира, экс-рекордсмен мира Сергей Литвинов-старший скончался в возрасте 60 лет, сообщает пресс-служба ВФЛА.
Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки и внезапно упал. Скорая помощь, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти.
Напомним, что Литвинову-старшему до сих пор принадлежит олимпийский рекорд 84.80 метров, установленный в 1988 году в Сеуле.
Sedoi64
Совсем молодой.. Еще жить и жить. Метание молота (в статье не догадались написать).
21:39 19 февраля
avtomir08
искренние соболезнования
20:35 19 февраля
Slim Taller
Жаль... Безвременная кончина выдающегося спортсмена.Соболезную.
20:29 19 февраля
КОТЛИН
Искренние соболезнования. Классный спортсмен!
20:04 19 февраля