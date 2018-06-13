Олимпийский чемпион Рутерфорд объявил о завершении карьеры

Британский легкоатлет Грег Рутерфорд объявил о завершении карьеры. Спортсмен стал олимпийским чемпионом-2012 в прыжках в длину. В прошлом году он пропустил чемпионат мира из-за травмы голеностопа.

"Я невероятно горжусь своей карьерой. Я многого достиг, но те, кто рано начинают заниматься спортом, обычно рано завершают карьеру. Как будто вчера я выиграл свою первую большую медаль, но прошло 12 лет, и сейчас я лучший прыгун за всю историю Британии, один из лучших в Европе, и теперь я готов повесить кроссовки на гвоздь", – написал Рутерфорд в Инстаграме.