Ольга Муллина: "В финале сделаю все возможное"

Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина отметила, что выйти в финал чемпионата Европы было тяжело из-за жаркой погоды. Во вторник она взяла высоту 4,45 метра.

- Настроение хорошее, но было тяжеловато, - цитирует "Р-Спорт" Муллину. - Очень жарко, душно, дорожка мягкая, ноги в ней прямо вязли. Приходилось собираться гораздо больше, чем обычно. К жаре никак не приготовишься, разве что морально. Тренер говорил пить поменьше воды, а то вода расслабит. Чуть-чуть можно, но немного. А по поводу покрытия – на таких огромных стадионах оно обычно жесткое. Приходится больше контролировать себя. В финале сделаю все возможное, а там посмотрим. Загадывать не будем.