Ольга Муллина: "Самочувствие было прекрасное, бежалось хорошо, это сыграло злую шутку"

Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина считает, что причиной неудачи в финале чемпионата Европы стало хорошее самочувствие, сыгравшее с ней злую шутку. Муллина со второй попытки преодолела планку на высоте 4,30 метра, после чего трижды потерпела неудачу на высоте 4,45 метра и заняла 11-е место.

- Самочувствие было прекрасное, бежалось хорошо, разминка тоже прошла хорошо, - цитриует ТАСС Муллину. - Видимо, это сыграло злую шутку, потому что ноги были слишком резвые, и я не смогла скорректировать разбег. Корректировали его с тренером, но попыток не хватило. В самой последней попытке не хватило маха, чтобы перелететь планку. Надеюсь, когда-нибудь опыт перейдет в результаты. В этом сезоне у меня еще два старта, в конце августа. А сейчас – тренироваться, чтобы потом показать то, на что я готова. А готова я сейчас хорошо.

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