Ольга Муллина: "После Олимпиады с трудом могла заставить себя пойти в тренировочный зал"

Прыгунья с шестом Ольга Муллина в интервью "СЭ" призналась, что очень переживала по поводу отказа допустить российских легкоатлетов к Олимпиаде-2016. Этой весной она добилась допуска к международным стартам в нейтральном статусе и выиграла турнир в корейском Пусане.

– На прошлогоднем чемпионате России вы стали третьей и теоретически отобрались на Олимпийские игры. Отмена поездки в Рио стала для вас ударом?

– Несколько месяцев после Олимпиады я вообще с трудом могла себя заставить зайти в тренировочный зал. Но постепенно пришла в себя и начала нормально работать.

– Каковы теперь ваши ближайшие соревновательные планы?

– 11 июня я буду прыгать в Хенгело, потом выступлю еще на Кубке России и других внутренних стартах. Хотя не исключаю, график еще будет меняться.

– Помимо вас, право выступать на чемпионате мира и других стартах имеет еще одна наша прыгунья с шестом – Анжелика Сидорова...

– Да, мне гораздо легче, когда в секторе есть свой человек, с которым ты говоришь на одном языке. С удовольствием встречусь с Анжеликой не только дома, но и на каких-то международных соревнованиях. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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