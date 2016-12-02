17:19 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ольга Брусникина: "В фильме всего три героя, но история преодоления себя есть у каждого"

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина – о благотворительном проекте двукратной олимпийской чемпионки, спортсменки ЦСКА Елены Исинбаевой "Мы в тебя верим" и фильме "Сила победителей". 

– И в нашем детстве были герои, на которых мы смотрели широко раскрыв глаза. Для меня огромная честь стать таким же героем для детей сегодня. Хочется, чтобы этот проект принес пользу и направил ребят в нужное русло. Прежде всего, он должен научить поиску себя, поиску того, что для них действительно важно и интересно. Уверена, если дети посмотрят этот фильм, они сделают шаг навстречу своему будущему. В фильме задействованы всего три героя, ноя уверена, что у каждого спортсмена есть подобная история преодоления, прежде всего, себя. (Любовь КОНЯЕВА)

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