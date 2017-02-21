ОКР продолжит поддерживать российских легкоатлетов в период подготовки к Олимпиаде

Олимпийский комитет России (ОКР) будет оказывать поддержку, в том числе и финансовую, отечественным легкоатлетам в период их подготовки к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом сообщил глава ОКР Александр Жуков.

Как сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, отечественные легкоатлеты подали 44 заявки на участие в международных турнирах под нейтральным статусом.

- Финансирование подготовки легкоатлетов, входящих в состав сборной, осуществляется за счет средств федераций и государства, - цитирует ТАСС Жукова. - ОКР будет оказывать поддержку нашим легкоатлетам в период их подготовки к Олимпийским играм.