20:29 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ОКР продолжит поддерживать российских легкоатлетов в период подготовки к Олимпиаде

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Олимпийский комитет России (ОКР) будет оказывать поддержку, в том числе и финансовую, отечественным легкоатлетам в период их подготовки к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом сообщил глава ОКР Александр Жуков.

Как сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, отечественные легкоатлеты подали 44 заявки на участие в международных турнирах под нейтральным статусом.

- Финансирование подготовки легкоатлетов, входящих в состав сборной, осуществляется за счет средств федераций и государства, - цитирует ТАСС Жукова. - ОКР будет оказывать поддержку нашим легкоатлетам в период их подготовки к Олимпийским играм.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4043295

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