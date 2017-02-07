ОКР поддержит всех легкоатлетов РФ, выступающих в нейтральном статусе

Олимпийский комитет России (ОКР) будет поддерживать всех российских легкоатлетов, выступающих в нейтральном статусе.
- ОКР будет поддерживать всех российских легкоатлетов, даже выступающих в нейтральном статусе. В любом статусе мы будем их поддерживать, - приводит ТАСС слова президента ОКР Александра Жукова.
Вчера Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) утвердил доклад Рабочей группы, в соответствие с которым ВФЛА может вернуться обратно в состав ИААФ не ранее ноября 2017 года.
Trezvy
Как справедливо заметил С.М.Миронов ("Справедливая Россия"): «Спортсменов понять можно», спортивная карьера продолжается недолго, а быть лишенными возможности участвовать в соревнованиях - самое ужасное, что может случиться.
08:23
mobile_actor
Что Жуков имеет ввиду? Материально поддерживать? Деньгами то есть?
23:50 7 февраля
Anders Panayotis
Трипер-я не пойму а если не под нейтральным флагом, ты готов подкинуть деньжат лично?
18:27 7 февраля
riper
На здоровье. Если денег много, кто вам запретит поддерживать из собственного кармана.
16:45 7 февраля