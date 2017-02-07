ОКР поддержит всех легкоатлетов РФ, выступающих в нейтральном статусе

Олимпийский комитет России (ОКР) будет поддерживать всех российских легкоатлетов, выступающих в нейтральном статусе.

- ОКР будет поддерживать всех российских легкоатлетов, даже выступающих в нейтральном статусе. В любом статусе мы будем их поддерживать, - приводит ТАСС слова президента ОКР Александра Жукова.

Вчера Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) утвердил доклад Рабочей группы, в соответствие с которым ВФЛА может вернуться обратно в состав ИААФ не ранее ноября 2017 года.