16:19 7 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ОКР поддержит всех легкоатлетов РФ, выступающих в нейтральном статусе

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ИААФ не разрешила спортсменам выступать под российским флагом.Почему российского флага не будет на чемпионате мира

Олимпийский комитет России (ОКР) будет поддерживать всех российских легкоатлетов, выступающих в нейтральном статусе.

- ОКР будет поддерживать всех российских легкоатлетов, даже выступающих в нейтральном статусе. В любом статусе мы будем их поддерживать, - приводит ТАСС слова президента ОКР Александра Жукова.

Вчера Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) утвердил доклад Рабочей группы, в соответствие с которым ВФЛА может вернуться обратно в состав ИААФ не ранее ноября 2017 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4003292

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Trezvy

Как справедливо заметил С.М.Миронов ("Справедливая Россия"): «Спортсменов понять можно», спортивная карьера продолжается недолго, а быть лишенными возможности участвовать в соревнованиях - самое ужасное, что может случиться.

08:23

mobile_actor

Что Жуков имеет ввиду? Материально поддерживать? Деньгами то есть?

23:50 7 февраля

Anders Panayotis

Трипер-я не пойму а если не под нейтральным флагом, ты готов подкинуть деньжат лично?

18:27 7 февраля

riper

На здоровье. Если денег много, кто вам запретит поддерживать из собственного кармана.

16:45 7 февраля

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