Один из бывших руководителей РУСАДА приступил к работе в ВФЛА

Один из бывших руководителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Александр Деревоедов, в настоящее время работает во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и занимается вопросами научно-методического обеспечения сборных команд по легкой атлетике, сообщает ТАСС.

Он работает с российскими сборными по легкой атлетике с 2017 года. Деревоедов в разные годы занимал посты начальника отдела медицинского, научного и антидопингового обеспечения Росспорта и заместителя председателя исполнительного совета РУСАДА.