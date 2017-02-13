11:01 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Один из бывших руководителей РУСАДА приступил к работе в ВФЛА

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Один из бывших руководителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Александр Деревоедов, в настоящее время работает во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и занимается вопросами научно-методического обеспечения сборных команд по легкой атлетике, сообщает ТАСС.

Он работает с российскими сборными по легкой атлетике с 2017 года. Деревоедов в разные годы занимал посты начальника отдела медицинского, научного и антидопингового обеспечения Росспорта и заместителя председателя исполнительного совета РУСАДА.

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