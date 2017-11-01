Нью-Йоркский марафон состоится, несмотря на теракт

Организатор Нью-Йоркского марафона заявили, что забег пройдет в запланированные сроки, несмотря на недавний теракт. 31 октября водитель пикапа насммерть сбил восемь человек, десятки получили ранения.

"Участники Нью-Йоркского марафона выражают глубочайшие соболезнования жертвам, их семьям и всем, кого коснулась трагедия. Мы внимательно мониторим ситуацию с помощью наших партнеров, включая полицейский департамент Нью-Йорка. Во время марафона и другие запланированных мероприятий безопасность бегунов, персонала, волонтеров и зрителей для нс на первом месте. Вместе с партнерами мы усилим меры безопасности", - говорится в заявлении организаторов марафона.

Нью-Йоркский марафон пройдет в воскресенье, 5 ноября, начало - в 17.50 по московскому времени.