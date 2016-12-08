20:11 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Новый президент ВФЛА будет избран тайным голосованием

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Новый глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет избран методом тайного голосования. Решение принято на заседании президиума ВФЛА.

- Президиум принял решение рекомендовать конференции тайное голосование на все выборные должности. Всем четырем кандидатам в президенты будет предоставлено право на 10-минутное выступление, - говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА.

Отчетно-выборная конференция пройдет в пятницу в Москве. На пост главы ВФЛА претендуют четыре кандидата: действующий глава организации Дмитрий Шляхтин, генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов и обладатель золотой медали Игр-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

 

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