Норвежец Якоб Ингебритсен - чемпион Европы в беге на 1500 метров

На чемпионате Европы по легкой атлетике в беге на 1500 метров у мужчин победу одержал представитель Норвегии Якоб Ингербритсен. В тройку лучших также попали Марцин Левандовски и британец Джек Уитмэн.

Братья победителя Хенрик и Филип Ингербритсены заняли, соответственно, четвертое и 12-е места.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Бег на 1500 метров

Мужчины

Финал

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) 3.38,10

2. Марцин Левандовски (Польша) 3.38,14

3. Джейк Уитмэн (Великобритания) 3.38,25