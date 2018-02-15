Нижегородов и Завьялова отправили заявки в ИААФ на допуск к стартам

Руководитель пресс-службы ВФЛА Наталья Юхарева рассказала о том, что восемь российских легкоатлетов в четверг отправили заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ). В их числе серебряный призер Олимпиады-2004 Денис Нижегородов и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в беге на 800 м Екатерина Завьялова.

- В четверг по стандартной схеме отправлены заявки Нижегородова, Завьяловой, Ринаса Ахмадеева, Александра Скоробогатько, Юлии Липановой, Анастасии Витюговой, Дмитрия Желябина и Юлии Кузнецовой, - цитирует "Р-Спорт" Юхареву.

Ранее сообщалось о том, что 19 российских легкоатлетов получили допуск к международным соревнованиям на 2018 год.