Николай Лукашкин: "Дисквалифицированный Виктор Чегин не тренирует больше года"

Старший тренер сборной России по спортивной ходьбе Николай Лукашкин сообщил, что пожизненно дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин не тренирует с момента отстранения. В августе спортивный арбитраж при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ поддержал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о пожизненной дисквалификации тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина и оставил его без изменений.

– Виктор Михайлович не тренирует уже больше года, по-моему, – цитирует "Р-Спорт" Лукашкина. – С момента отстранения он отошел от дел, занимается своими делами – то ли в бизнес ушел, то ли в строительство, я так до конца и не знаю. Мы мало общаемся.

В основном мы общаемся сейчас с тренерским штабом, который был создан в республике Мордовия. Это бывшие спортсмены, которые пошли в тренерскую работу. И которые, как я считаю, достаточно успешно реализовывают себя в этом направлении. Это Константин Начаркин, Вера Васильевна Начаркина, Сергей Владиленович Никитин, Ирина Станкина, которая начала тренировать детей.