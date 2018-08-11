Немка Михамбо победила в прыжках в длину на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по легкой атлетике соревнования по прыжкам в длину у женщин выиграла представительница Германии Малайка Михамбо. В тройку лучших также попали украинка Марина Бех и британка Шара Проктор.
Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Легкая атлетика
Берлин (Германия)
Женщины
Прыжки в длину
Финал
1. Малайка Михамбо (Германия) 6,75
2. Марина Бех (Украина) 6,73
3. Шара Проктор (Великобритания) 6,70