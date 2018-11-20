Названы пять претендентов на награду легкоатлету года

ИААФ огласила имена пятерых претендентов на награду лучшему легкоатлету года. В их число вошли бегуны Крис Коулман (США) и Элиуд Кипчоге (Кения), прыгун с шестом Арман Дюплантис (Швеция), бегун с барьерами Абдеррахман Самба (Катар) и многоборец Кевин Майер (Франция).

Победитель будет объявлен 4 декабря.

Ранее ИААФ огласила имена пятерых претенденток на звание легкоатлетки года. Ими стали британка Дина Эшер-Смит (бег), кенийка Беатрис Чепкоеч (бег и стипль-чез), колумбийка Катрин Ибаргуэн (тройной прыжок, прыжки в длину), багамка Шона Миллер-Уйбо (бег) и бельгийка Нафиссату Тиам (семиборье).