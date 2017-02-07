Наталья Антюх: "С сентября уже точно для себя решила, что закончу"

Олимпийская чемпионка-2012 в беге на 400 м с барьерами Наталья Антюх дала первое интервью после официального заявления о завершении карьеры. Она подчеркнула, что для себя приняла это решение в сентябре.

– Несколько дней назад в интервью вы сказали о своем уходе из спорта в удивительном стиле: "Все, хватит с меня". Вам не кажется, что спортсменка вашего калибра должна объявлять о завершении карьеры как-то более продуманно?

– Так получилось. На самом деле, мы планировали провести церемонию моего ухода из спорта во время соревнований "Русская зима". Но возникли определенные сложности, и мои проводы перенесли. А журналисты тем временем продолжали звонить. В какой-то момент я уже не знала, что отвечать, и сказала, как есть.

– Вы толком не выступали начиная с чемпионата мира-2013 в Москве. Решение об уходе из спорта, на самом деле, было принято уже давно?

– Я бросила тренироваться после летнего чемпионата России. Какое-то время еще размышляла, но где-то с сентября уже точно для себя решила, что закончу.

– Судя по всему, это решение далось вам непросто?

– Конечно. Много лет у меня был четкий ритм жизни, понятные цели, план на месяцы вперед. А тут вдруг этого всего не стало, и появилась необходимость искать себя в чем-то другом. Есть ощущение, что определенная глава моей жизни закончилась и теперь нужно думать, как и о чем писать следующую. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полностью интервью Антюх