Наталья Антюх: "По эмоциям бронза Афин-2004 не уступит золоту Лондона-2012"

Олимпийская чемпионка-2012 в беге на 400 м с барьерами Наталья Антюх дала первое интервью после официального заявления о завершении карьеры. Она подчеркнула, что бронза на Олимпиаде в Афинах сопоставима по эмоциях с золотом Лондона-2012.

– Самый яркий момент карьеры – это победа на Олимпиаде в Лондоне?

– По эмоциям бронза в личном виде в Афинах в 2004 этому не уступит. Я приехала на те Игры совсем юной, 23-летней девчонкой. Была безумно счастлива даже просто попаданию в финал. В таком возрасте, да еще на 400 метров – это очень круто. А уж когда медаль выиграла, это было вообще нечто! Даже спустя много лет, пересматривая запись, я вообще не понимаю, как сумела добиться такого результата.

– Что осталось в памяти с Олимпиады в Лондоне?

– Из всего бега я могу вспомнить только финиш. Со старта находилась в состоянии какой-то отключки. И только уже после черты, пришла в себя и никак не могла понять: выиграла я или нет. На самом деле, это было всего несколько секунд: меня трясло, я смотрела на табло и ждала, чья фамилия там загорится на первой строчке. Но такого адреналина я, наверное, уже никогда не испытаю. Может, неправильно так говорить, жизнь же продолжается, и надо пытаться находить столь же острые эмоции в какой-то другой деятельности, помимо спорта. Но где – пока даже не знаю... (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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