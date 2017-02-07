Наталья Антюх: "Если заберут титул, то олимпийская медаль превратится в кусочек металла"

Олимпийская чемпионка-2012 в беге на 400 м с барьерами Наталья Антюх дала первое интервью после официального заявления о завершении карьеры. Она подчеркнула, что еще не приняла решения относительно серебряный медали Игр в Лондоне.

– По результатам перепроверок вы из-за положительной пробы Антонины Кривошапка должны вернуть серебряную медаль Лондона-2012 в эстафете. Ваши подруги по команде уже заявили, что отправлять свои награды обратно в Международный олимпийский комитет не собираются. Какова ваша позиция?

– Если Тоня подала апелляцию, получается, что нам нужно ждать итогового решения. Да и вообще, никакого официального уведомления, что надо вернуть медаль, я не получала.

– А если получите?

– Я еще не приняла никакого решения. Дело ведь даже не в самой медали, и тем более не в призовых. Дело в том, что мы остаемся без титула призеров Олимпийских игр. Если титул официально заберут, медаль превратится просто в памятную для меня вещь, кусочек металла, не более. И вернуть ее или нет – уже даже не важно... (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полностью интервью Антюх