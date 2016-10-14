На Ямайке появится статуя Болта

Девятикратному олимпийскому чемпиону ямайцу Усэйну Болту на родине установят статую, информирует jis.gov.jm. Также правительство решило установить памятники другим выдающимся ямайским атлетам: двукратной олимпийской чемпионке Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, трехкратной олимпийской чемпионке Веронике Кэмпбелл-Браун и двукратному олимпийскому чемпиону Асафе Пауэллу. Они будут установлены в парке около Национального стадиона в Кингстоне.

Статуи Болта и Фрэйзер-Прайс будут готовы 6 августа 2017 года - к 55-й годовщине независимости Ямайки. Через год после этого появятся монументы Кэмбелл-Браун и Пауэлла.