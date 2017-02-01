На "Русской зиме" пройдет антидопинговый семинар

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил, что в программе соревнований "Русская зима", которые состоятся в Москве 4-5 февраля, предусмотрен антидопинговый семинар для спортсменов.

– Я готова сдавать допинг-тесты прямо сейчас, – отметила чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина. – На "Русской зиме" хочется показать, что мы работаем и не опускаем рук. Я тоже подала заявку на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

По словам Шляхина, заявки на выступление под нейтральным флагом в условиях дисквалификации ВФЛА подал уже 31 российский спортсмен. (Любовь КОНЯЕВА)