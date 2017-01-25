Мутко - про Лебедеву: "Считаю, мир спорта превращается в политику"

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко считает, что лишение медалей Олимпиады 2008 года Татьяны Лебедевой и других российских спортсменов после перепроверки проб является безумием. По его словам, мир спорта превращается в политику. После повторной проверки в пробе Лебедевой с Олимпиады в Пекине был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

- Это какое-то безумие. Мы уже от спорта уходим в сторону, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Считаю, мир спорта превращается в политику. Два полушария: Россия и все остальные с TUE. Это очень плохо, все может в тупик какой-то зайти.

За то, за что отстраняются российские спортсмены, ни один спортсмен в мире больше не отстраняется. Потому что оказывается, что у них есть человек, который покрывал, жульничал, изобретал, в том числе изобретал методы, по которым все это определяется. Надо какую-то точку ставить. Надеюсь, общественные движения из мира спорта, которые не ангажированы, точку поставят