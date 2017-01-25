Мутко - про Лебедеву: "Считаю, мир спорта превращается в политику"

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко считает, что лишение медалей Олимпиады 2008 года Татьяны Лебедевой и других российских спортсменов после перепроверки проб является безумием. По его словам, мир спорта превращается в политику. После повторной проверки в пробе Лебедевой с Олимпиады в Пекине был обнаружен запрещенный препарат туринабол.
- Это какое-то безумие. Мы уже от спорта уходим в сторону, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Считаю, мир спорта превращается в политику. Два полушария: Россия и все остальные с TUE. Это очень плохо, все может в тупик какой-то зайти.
За то, за что отстраняются российские спортсмены, ни один спортсмен в мире больше не отстраняется. Потому что оказывается, что у них есть человек, который покрывал, жульничал, изобретал, в том числе изобретал методы, по которым все это определяется. Надо какую-то точку ставить. Надеюсь, общественные движения из мира спорта, которые не ангажированы, точку поставят
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thunderclap +++++
04:01 26 января
thunderclap
"Считаю, мир спорта превращается в политику". Уж тебе-то этого не знать, наперсточник.
01:20 26 января
igorvasilevich
FINIX Бред полный у вас получается. Жулик и мошенник должен сидеть в тюрьме. Вот взять технологии скакнули вперед и можно посадить серийного убийцу. По вашему его тоже нужно амнистировать. Их ловят на допинге 98 спортсменов пойманы за применении препаратов того времени. Если их ловили за препараты, которые внесли сейчас в запрещенные вещества, то это нарушение.
01:20 26 января
Benpb_bl
Амнистия? То есть человек может обманывать, лишь бы не попался? Вот такое правило точно даст мощнейший толчок исследованиям в области создания допинговых средств - главное - успеть применить его перед важнейшими соревнованиями. А потом уже поздно руками махать, амнистия, начальник))) Только нетерпимость к допингу и неотвратимость наказания хоть через 10 лет даст результаты в борьбе с допингом. Я думаю, немногим захочется что-то принимать, если он будет знать, что его всё равно разоблачат, пусть даже и через много лет. Репутация нарабатывается долго, а теряется в один миг, как у Каниськиной или Лебедевой.
01:17 26 января
igorvasilevich
maverick007 А Болт никогда не ловился на допинге. Просто у негров в крови скорость и выносливость, как они многие еще не перешли на цивилизованный уровень лени белого человека.
01:14 26 января
FINIX
PitersS правильно. должна быть допинговая амнистия. Если до следующих Игр (например) ничего не нашли - то результаты остаются незыблемыми, как бы потом не скакнули антидопинговые технологии.
00:06 26 января
PitersS
Не понятно-принимала или нет? Если принимала, то почему политика?-это, просто, нарушение антидопинговых правил. Смуту наводит позднее обнаружение нарушений-именно это делает проблему несуразной. Решение по допингу и медалям надо принимать по ходу сдачи анализов на конкретных соревнованиях и если не обнаружено сразу, то последующие претензии считать необоснованными. Запрещать надо те препараты, которые возможно определить на данное время и добавлять другие по ходу увеличения опознавания других видов. Вот уголовную ответственность за прием и принуждение нужно рассматривать, уже, на более длинном отрезке времени и карать жестко, как преступников, принесшим вред России.
22:37 25 января
aravir
Это всё отмазки. Дисквалифицировали очень именитых спортсменов, у которых нет российского паспорта. А как только наших затрагивают, сразу про политику начинают говорить.
21:52 25 января
maverick007
Армстронг-то отстранен, а норвежские астматики? А поголовно больные американцы? А наркоман Фелпс? А Болт, показавший результаты за гранью человеческих возможностей? В длину он бы наверно и за 10 метров улетел. Но это, конечно, все честные спортсмены, а допинг жрут только русские.
21:46 25 января
igorvasilevich
Мутко своим чесанием языка, только плодит везде врагов, чем он больше базарит, тем больше людей против России настраивает. Договорится, что и ЧМ по футболу отнимут. Вместо того, чтобы показать реальную борьбу с допингом в стране и начать посадки по тюрьмам всех допингеров.
21:28 25 января
igorvasilevich
Армстронг отстранен и тысячи спортсменов во всем мире отстранены. В чем политика тут. Что нужно выигрывать честно медали? Уйди в отставку и назначить нужно уважаемого спортсмена вроде Фетисова на твою должность и сразу все наладится.
21:24 25 января
Benpb_bl
Я с трудом представляю TUE на туринабол)))) Лебедева дистрофиком была, что ли, чтобы ей жизненно необходим был препарат для набора мышечной массы, причём менее эффективный, чем метандростенолон? Да, сколько верёвочке ни виться, а конец найдётся. И что теперь делать болельщикам, которые верили обманщице Лебедевой?
21:17 25 января