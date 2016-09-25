Мутко принял участие в забеге "Кросс нации"

Традиционный Всероссийский день бега "Кросс нации" проходит во всех 85 регионах страны. Центральный этап легкоатлетического фестиваля стартовал в Москве на территории ВДНХ. На старт дистанции под номером 1000 вышел министр спорта и президент РФС Виталий Мутко. Дети и подростки будут соревноваться на дистанции 500 м , взрослые – один и три километра.

– Вся страна вышла на беговые дорожки, в скверы, парки. Нам нужна здоровая нация, – цитирует ТАСС Мутко.