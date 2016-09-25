11:53 25 сентября | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мутко принял участие в забеге "Кросс нации"

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Сегодня. Москва. Виталий МУТКО."Чудик", самозванец и ОМОН в туалете. Как прошла конференция РФС

Традиционный Всероссийский день бега "Кросс нации" проходит во всех 85 регионах страны. Центральный этап легкоатлетического фестиваля стартовал в Москве на территории ВДНХ. На старт дистанции под номером 1000 вышел министр спорта и президент РФС Виталий Мутко. Дети и подростки будут соревноваться на дистанции 500 м , взрослые – один и три километра.

Вся страна вышла на беговые дорожки, в скверы, парки. Нам нужна здоровая нация, – цитирует ТАСС Мутко.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3652059

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Звездоносец

Хотел сбежать ,а не получилось :опять назойливо заставили ещё и остаться президентом РФС .

15:16 25 сентября

shpasic

вот кому-то делать нечего-то)

12:01 25 сентября

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