Мутко не сомневается, что российские легкоатлеты подойдут к чемпионату мира в хорошей форме

Вице-премьер Виталий Мутко выразил уверенность в том, что российские легкоатлеты, допущенные к участию в международных стартах, подойдут к чемпионату мира в Лондоне в хорошей физической форме.

Ранее прыгунья в длину Дарья Клишина победила на турнире в Инсбруке, показав результат 6,48 метра. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на международном турнире в Ополе, ее результат - 2 метра.

- Я внимательно слежу за выступлениями наших ребят, радуюсь их победам. Уверен, что к чемпионату мира они подойдут в оптимальной физической форме, - приводит ТАСС слова Мутко. - Каждый из них серьезно подводит себя к главному старту сезона.

Надо понимать, что уровень стартов в Инсбруке и Ополе ниже, чем на той же "Бриллиантовой лиге" или чемпионате мира, где россиян ждут их основные соперники. Им очень не хватало конкуренции, соревновательной практики, но мы все знаем высокий уровень наших спортсменов. Сейчас допущенные атлеты спокойно могут планировать свои старты, каждый из них грамотно выстроил планы своих тренировок.

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск на данный момент получили 14 отечественных легкоатлетов.