Мутко надеется, что сборная России по легкой атлетике поедет на ЧМ-2017

Министр спорта России Виталий Мутко выразил надежду на то, что сборная России поедет на чемпионат мира, который в 2017 году пройдет в Лондоне. В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и лишила российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях.

- Я надеюсь, что в следующем году сборная России по легкой атлетике поедет на чемпионат мира, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.