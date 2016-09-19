13:10 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мутко надеется, что сборная России по легкой атлетике поедет на ЧМ-2017

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Министр спорта России Виталий Мутко выразил надежду на то, что сборная России поедет на чемпионат мира, который в 2017 году пройдет в Лондоне. В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и лишила российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях.

- Я надеюсь, что в следующем году сборная России по легкой атлетике поедет на чемпионат мира, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20160919/1087010585.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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miker65

Ежу понятно, что пока Мутный у нас в министрах спорта, не видать нам ни Олимпиады, ни ЧМ по легкой атлетике.

13:45

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