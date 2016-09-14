Московский Марафон соберет сильнейших бегунов страны

25 сентября 2016 года при поддержке Правительства Москвы и Департамента физической культуры и спорта города Москвы в четвертый раз пройдет самое масштабное беговое событие в России, уже получившее признание мирового спортивного сообщества — Промсвязьбанк Московский Марафон.

Бегуны из 70 стран выйдут на дистанции 42,2 км и 10 км. В рамках соревнований пройдут корпоративная эстафета и заезд хендбайкеров – спортсменов с ограниченными возможностями, соревнующихся на велосипедах с ручным приводом. Почетным гостем мероприятия станет президент Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS) Пако Борао, который не только посетит Марафон с официальным визитом, но и примет участие в забеге на 10 км.

Маршрут Промсвязьбанк Московского Марафона пройдет по набережным Москвы-реки, через Крымский мост, по Садовому кольцу и Бульварному, по Тверской улице и Театральному проезду, а также под стенами Кремля. В этом году часть дистанции на Никитском бульваре будет сокращена – вместо этого участники пробегут по Моховой улице. Впервые по всей дистанции Марафона, по аналогии с крупнейшими забегами мира, будет нанесена "голубая линия" – разметка кратчайшего пути для элитных спортсменов.

С каждым годом количество желающих принять участие в Марафоне растет. Если в 2013 году было зарегистрировано 5 тысяч человек, то в этом году почти 28 тысяч подали заявки на участие в Промсвязьбанк Московском Марафоне. Впервые в Марафоне примет участие элита российского спорта: чемпион России по марафону 2016 года Федор Шутов, чемпион прошлого года Юрий Чечун, а также Алексей Реунков, участник Олимпийских игр 2012 года, занявший в 2015 году 9-е место на Лондонском марафоне. Участие элитных спортсменов даст возможность установить новый рекорд трассы. Нынешнее достижение - 2 часа 17 мин. 23 сек. - принадлежит кенийскому бегуну Кибету Барнгетуни с 2014 года.

Дистанцию также пробегут профессиональные спортсмены, известные в других видах спорта. Среди них экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов и многие другие.

Накануне Марафона, 23-24 сентября, состоится ЭКСПО, где будут представлены ведущие спортивные бренды, медицинские компании, благотворительные фонды и международные забеги – всего 60 стендов.

Организаторы позаботились не только о здоровье и комфорте бегунов, но и о жителях города. За две недели до Марафона вдоль всей дистанции будут вывешена информация, предупреждающая горожан о предстоящем перекрытии улиц. Это поможет автомобилистам заранее продумать пути объезда и места парковок.

Для москвичей и гостей столицы, которые захотят понаблюдать за этим ярким спортивным событием, будут доступны специальные трибуны. А для тех, кто решит в этот день остаться дома, будет организована прямая трансляция.

"СЭ" – информационный партнер Промсвязьбанк Московский Марафон.