Моргунов завоевал серебро чемпионата Европы в прыжках с шестом, победил швед Дуплантис

На чемпионате Европы по легкой атлетике в прыжках с шестом победил шведский спортсмен Арманд Дуплантис. Второе место занял россиянин Тимур Моргунов, третье место у француза Рено Лавиллени.
На официальных соревнованиях российские атлеты выступают в статусе нейтральных спортсменов. Соревнования проходили в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Легкая атлетика
Берлин (Германия)
Прыжки с шестом
Мужчины
1. Арманд Дуплантис (Швеция) 6,05 м
2. ТИМУР МОРГУНОВ (РОССИЯ) 6,00 (личный рекорд)
3. Рено Лавиллени (Франция) 5,95