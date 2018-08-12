Моргунов завоевал серебро чемпионата Европы в прыжках с шестом, победил швед Дуплантис

На чемпионате Европы по легкой атлетике в прыжках с шестом победил шведский спортсмен Арманд Дуплантис. Второе место занял россиянин Тимур Моргунов, третье место у француза Рено Лавиллени.

На официальных соревнованиях российские атлеты выступают в статусе нейтральных спортсменов. Соревнования проходили в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Прыжки с шестом

Мужчины

1. Арманд Дуплантис (Швеция) 6,05 м

2. ТИМУР МОРГУНОВ (РОССИЯ) 6,00 (личный рекорд)

3. Рено Лавиллени (Франция) 5,95