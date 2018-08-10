Моргунов – в финале чемпионата Европы в прыжках с шестом, Палкина - в метании молота

В Берлине продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике.

В метании молота в финал вышла Софья Палкина, выступающая в качестве нейтральной спортсменки из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики, показала в квалификации седьмой результат (69,74 м). Елизавета Царева завершила борьбу 13-й (68,35). Выиграла отбор полячка Анита Влодарчик (75,10).

Тимур Моргунов вышел в финал в прыжках с шестом, взяв с третьей попытки 5,61 м. Георгий Горохов отбор не прошел с результатом 5,36 м, а Илья Мудров совершил три неудачные попытки на 5,36 м.