МОК выразил поддержку гимнасткам США, которые подверглись сексуальным домогательствам

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил поддержку американским гимнасткам, которые стали жертвами сексуальных домогательств со стороны бывшего врача национальной команды Ларри Нассара.

На прошлой неделе в Лансинге судья Розмари Акилина приговорила Нассара к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет.

– МОК шокирован скандалом в США. Мы выражаем поддержку жертвам и восхищаемся их мужеством, – приводит ТАСС слова Баха. – Надеемся, что расследование установит ответственность участников.

Напомним, что Нассар признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 человек. Всего в насилии Нассара обвинили в общей сложности 156 женщин. В прошлом году бывший доктор уже был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии.