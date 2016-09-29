МОК: руководство в ВФЛА не помешает Исинбаевой работать в комиссии спортсменов

Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики не помешает двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой работать в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК. Ранее Исинбаева заявила о том, что она баллотируется на выборы президента ВФЛА. Документы о выдвижении двукратной олимпийской чемпионки в ВФЛА отправит Федерация легкой атлетики Волгоградской области. Выборы состоятся 9 декабря.

Исинбаева была утверждена в качестве нового члена комиссии спортсменов МОК в августе во время Олимпиады-2016. За включение россиянки проголосовали 45 членов сессии, 23 выступили против, двое воздержались.