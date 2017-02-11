МОК пока не может лишить Савинову золота Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не может лишить золотой медали Олимпийских игр 2012 года дисквалифицированную за допинг российскую легкоатлетку Марию Савинову, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Вчера Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил о дисквалификации Савиновой на основании данных биологического паспорта и дополнительных доказательств. Все результаты спортсменки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы.

- МОК будет ожидать окончания сроков для подачи апелляции и только после этого в отношении результатов Савиновой-Фарносовой на Олимпийских играх в Лондоне будут применены необходимые действия, - отмечается в сообщении.