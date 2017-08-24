Мо Фара выиграл турнир в Цюрихе, Гэтлин не попал в тройку

Британский стайер Мо Фара выиграл забег на 5000 метров на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе. На дистанции 1500 метров победил кениец Тимоти Черуйот, 400 метров с барьерами выиграл Кайрон Макмастер, 400-метровку - Исаак Маквала из Ботсваны.

На 100-метровке лучшим стал британец Чиджинду Уйя с результатом 9,97. Чемпион мира Джастин Гэтлин занял четвертое место (10,04), ямаец Асафа Пауэлл стал седмым (10,11).

В прыжках в длину лучшим стал Луво Маньонга из ЮАР, в прыжках в высоту - Мутаз Баршим из Катара, в прыжках с шестом - Сэм Кэндрикс из США. Чех Якуб Вейдлех выиграл соревнования среди копьеметателей.