Мо Фара: "Трамп ввел политику невежества и предрассудков"

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара в резкой форме высказался против указа президента США Дональда Трампа об ограничении въезда в страну для мигрантов.

"1 января этого года ее величество королева Англии сделала меня рыцарем. 27 января президент Дональд Трамп, кажется, сделал меня чужаком. Я гражданин Великобритании, который жил в Америке последние 6 лет, усердно пытался интегрироваться в общество, платил налоги и привез четверых детей в место, которое они теперь называют домом. Теперь я и многие другие говорят, что нам здесь не рады. Меня очень беспокоит, что я вынужден буду объяснять своим детям, почему папа не сможет сегодня приехать домой, почему президент ввел политику невежества и предрассудков.

Я переехал в Великобританию из Сомали в восемь лет и получил шанс добиться успеха и реализовать свои мечты. Я с гордостью представлял свою страну, завоевывал медали для британского народа и удостоился большой чести быть произведенным в рыцари. Моя история является примером того, что может произойти, если следовать политике сострадания и понимания, а не ненависти и изоляции", - написал Мо Фара на странице в Facebook.