Мо Фара: "Трамп ввел политику невежества и предрассудков"

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара в резкой форме высказался против указа президента США Дональда Трампа об ограничении въезда в страну для мигрантов.
"1 января этого года ее величество королева Англии сделала меня рыцарем. 27 января президент Дональд Трамп, кажется, сделал меня чужаком. Я гражданин Великобритании, который жил в Америке последние 6 лет, усердно пытался интегрироваться в общество, платил налоги и привез четверых детей в место, которое они теперь называют домом. Теперь я и многие другие говорят, что нам здесь не рады. Меня очень беспокоит, что я вынужден буду объяснять своим детям, почему папа не сможет сегодня приехать домой, почему президент ввел политику невежества и предрассудков.
Я переехал в Великобританию из Сомали в восемь лет и получил шанс добиться успеха и реализовать свои мечты. Я с гордостью представлял свою страну, завоевывал медали для британского народа и удостоился большой чести быть произведенным в рыцари. Моя история является примером того, что может произойти, если следовать политике сострадания и понимания, а не ненависти и изоляции", - написал Мо Фара на странице в Facebook.
Don
Буковка, он на самом деле он не любит Россию, это отвлекающий маневр, только тсс, никому не говори! Да, и я тебя опять предупреждаю, он тебя усиленно ищет, ты же знаешь предателей нигде не любят! После того как ты предал пиндостан полюбив нашу великую страну Россию, ты стал для них предателем))) Жаль тебя, но Родина тебя не забудет)))))))))
00:30
Буква Ё
Я так рад, что читатели СЭ так активно бросились защищать нашего президента Дональда Трампа! Спасибо, Don, что ты-таки узрел истину и понял, что США и Россия - вечные друзья. Слава Дональду, Слава России!
00:15
asd2016
МоФара, что разнылся? Вали в Сомали.
20:45 29 января
ГошаК
МоФарра - официальный допингист. Братья Вильямс, очень больные спортсменки, разыграли финал АО...
19:51 29 января
Thomas_Boy
Трамп не любит Доту. Веселый в панике.
19:51 29 января
Thomas_Boy
"Все правильно сделал". Пусть суки ноют.
19:48 29 января
rusfed 2.0
Весёлый© Но зато он позвонил! 19:29 ________________ Наш так жаждал этого звонка, что признался, в России испытывают симпатию к американцам. Уже слышан скрежет разворота пропагандистской машины
19:48 29 января
choorandy.
Парень был у меня в любимцах( как Болт, Борзов, Гебресилассие и другие), но после его скрытого разрешения на TUE он рухнул в бездну. И сейчас этот сэр, как и Риханна..ханна.ханна..ханна.. делают в своей паутине тревогу за своих чернокожих предков. Своих предков... А за предков коренных жителей ни словом..Гм, гм. Отношусь к ним отвратительно.
19:34 29 января
Don
Beard, это ты как раз хох.....е ч......, твой фарик вместе со своим тренером уже давным давно зашкваренные) И если бы вадники смотрели куда нужно, а не только на одну страну, то твой фарик бы уже давно сидел бы)
19:32 29 января
Весёлый©
Но зато он позвонил!
19:29 29 января
Beard
alexb13 заныли суки!!!..................................Фара рыцарь Англии,4-х кратный чемпион Олимпийских игр,5 кратный чемпион мира,8-ми кратный чемпион Европы! А ты просто чмо.
19:27 29 января
gorsten79
Допинговый Рыцарь.Тоже из своей страны сбежал.Там плохо.А в Англии анаболиками накачали.Теперь звезда и мнение по-любому поводу говорит свое.
19:11 29 января
alexb13
заныли суки!!!
18:56 29 января