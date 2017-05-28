Мо Фара: "Мне надоели разговоры о допинге"

Четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара отметил, что ему надоели постоянные разговоры о допинге. Спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил. Подозрение пало на Фара в связи с расследованием в отношении его тренера Альберто Салазара, который якобы давал своим подопечным допинг.

- Честно говоря, мне это уже надоело, - цитирует NBC Мо Фара. - Как атлет я просто хочу быть лучшим. Отчет USADA? Ничего нового. С 2011 года все одно и то же. Когда ты четырехкратный олимпийский чемпион, сталкиваешься с подобными вещами. Но мне нужно продолжать работать. Я верю в чистый спорт.