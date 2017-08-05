Мо Фара: "Это было величайшее выступление в моей жизни"

Британский легкоатлет Мо Фара отметил, что не имел права проиграть в финальном забеге на 10000 метров на чемпионате мира в Лондоне. В пятницу он завоевал шестое золото на турнирах такого ранга.

- Это было мое величайшее выступление, - приводит The Guardian слова Фары. - И один из самых трудных гонок в моей жизни. Кенийцы и эфиопы работали против меня, но это была честная борьба. И я не мог проиграть в родном городе. Я люблю Лондон, другого такого места в мире нет.