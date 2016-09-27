Минспорта с 2017 года планирует оказывать весомую поддержку бывшему Центру Чегина

Министр спорта России Виталий Мутко сообщил, что планирует оказывать ощутимую материальную поддержку бывшему Центру олимпийской подготовки Республики Мордовия имени Виктора Чегина по спортивной ходьбе. В середине февраля Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия имени Виктора Чегина по спортивной ходьбе был ликвидирован постановлением регионального правительства, на его основе создана спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике.

- Мордовии сейчас тяжело содержать этот спортивный центр, поэтому мы рассматриваем возможность с 1 января подставить ей свое плечо, - цитирует ТАСС Мутко. - Хотим забрать всю материальную базу себе на баланс, помочь в содержании, а школа получит возможность тренироваться безвозмездно. Таким образом пока мы попробуем решить экономическую проблему. В будущем не исключаю, что на базе этой школы в Саранске появится федеральный спортивный центр.

Люди, скомпрометировавшие себя допингом, уволены. Там очень хороший интернат - методики мощнейшие и условия шикарные. Дети хотят заниматься спортом. Почему мы должны отказываться от этого объекта?